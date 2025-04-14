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Россияне смогут вернуть 1,5 млрд рублей по налоговому вычету на занятия спортом

Ведомости

Сумма по налоговому вычету за занятия спортом составляет около 1,5 млрд руб. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж», пишет ТАСС.

По его словам, максимальная сумма годовых расходов на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 150 000 руб. Сейчас спорт объединяет 80 млн человек, к 2030 г. цифра должна составить 100 млн человек.

29 февраля 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он включает 11 федеральных проектов, среди которых «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», национальная платформа «Здоровье», борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом С.

Путин отмечал важность роста продолжительности здоровой и активной жизни. По его мнению, тех, кто ответственно относится к своему здоровью, нужно поощрять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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