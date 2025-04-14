Россияне смогут вернуть 1,5 млрд рублей по налоговому вычету на занятия спортом
Сумма по налоговому вычету за занятия спортом составляет около 1,5 млрд руб. Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в мастерской управления «Сенеж», пишет ТАСС.
По его словам, максимальная сумма годовых расходов на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 150 000 руб. Сейчас спорт объединяет 80 млн человек, к 2030 г. цифра должна составить 100 млн человек.
29 февраля 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он включает 11 федеральных проектов, среди которых «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», национальная платформа «Здоровье», борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом С.
Путин отмечал важность роста продолжительности здоровой и активной жизни. По его мнению, тех, кто ответственно относится к своему здоровью, нужно поощрять.