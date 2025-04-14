Работница завода во Всеволожске не ответила Путину о размере своей зарплаты
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия завода Slotex по производству декоративного бумажно-слоистого пластика во Всеволожске спросил у одной из работниц размер ее зарплаты. Сотрудница отказалась ответить. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.
Глава государства участвовал в открытии предприятия по видеосвязи. Путин попросил пригласить к разговору кого-то из работников, которых он увидел на производстве. Сотрудница рассказала президенту, что приехала из Приднестровья и необходимым навыкам научилась непосредственно на данном заводе.
«[Зарплаты] хватает. Средняя статистическая», – сказала работница.
На уточняющий вопрос президента, является ли размер ее зарплаты коммерческой тайной, она ответила отрицательно и пояснила, что «просто не хотела бы разглашать» эту информацию. При этом она назвала хорошими условия работы.
После этого Путин обратился к управляющему директору предприятия Вадиму Осипову с просьбой раскрыть размер средней заработной платы. По его словам, он составляет около 100 000 руб. без учета доходов топ-менеджмента.
В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России выросла на 13 098 руб. и достигла 87 952 руб. В Москве ее размер составил 162 100 руб. По данным Росстата, в столице самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых (457 200 руб.), финансовом секторе и страховании (341 100 руб.), IT (249 500 руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (194 900 руб.).
В январе этого года Путин на заседании попечительского совета МГУ удивился размеру средней зарплаты в Москве. Тогда мэр города Сергей Собянин сообщил, что она составляет 140 000–160 000 руб. «Да ладно? Больше», – ответил глава государства.