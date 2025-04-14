Работница завода во Всеволожске не ответила Путину о размере своей зарплаты

В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России выросла на 13 098 руб. и достигла 87 952 руб. В Москве ее размер составил 162 100 руб. По данным Росстата, в столице самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых (457 200 руб.), финансовом секторе и страховании (341 100 руб.), IT (249 500 руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (194 900 руб.).