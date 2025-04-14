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Работница завода во Всеволожске не ответила Путину о размере своей зарплаты

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия завода Slotex по производству декоративного бумажно-слоистого пластика во Всеволожске спросил у одной из работниц размер ее зарплаты. Сотрудница отказалась ответить. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

Глава государства участвовал в открытии предприятия по видеосвязи. Путин попросил пригласить к разговору кого-то из работников, которых он увидел на производстве. Сотрудница рассказала президенту, что приехала из Приднестровья и необходимым навыкам научилась непосредственно на данном заводе.

«[Зарплаты] хватает. Средняя статистическая», – сказала работница.

На уточняющий вопрос президента, является ли размер ее зарплаты коммерческой тайной, она ответила отрицательно и пояснила, что «просто не хотела бы разглашать» эту информацию. При этом она назвала хорошими условия работы.

После этого Путин обратился к управляющему директору предприятия Вадиму Осипову с просьбой раскрыть размер средней заработной платы. По его словам, он составляет около 100 000 руб. без учета доходов топ-менеджмента.

В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России выросла на 13 098 руб. и достигла 87 952 руб. В Москве ее размер составил 162 100 руб. По данным Росстата, в столице самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых (457 200 руб.), финансовом секторе и страховании (341 100 руб.), IT (249 500 руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (194 900 руб.).

В январе этого года Путин на заседании попечительского совета МГУ удивился размеру средней зарплаты в Москве. Тогда мэр города Сергей Собянин сообщил, что она составляет 140 000–160 000 руб. «Да ладно? Больше», – ответил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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