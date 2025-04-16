Росавиация ограничила работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Ярославле

Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Девять и восемь беспилотников были ликвидированы над Воронежской и Белгородской областями соответственно, еще четыре – над Курской областью. По два БПЛА было нейтрализовано над Липецкой областью и Крымом. Один беспилотник российские военные сбили над Московским регионом.