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Росавиация ограничила работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Ярославле

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель ведомства опубликовал информацию об ограничениях в своем Telegram-канале в 7:20. Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все возможное для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Девять и восемь беспилотников были ликвидированы над Воронежской и Белгородской областями соответственно, еще четыре – над Курской областью. По два БПЛА было нейтрализовано над Липецкой областью и Крымом. Один беспилотник российские военные сбили над Московским регионом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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