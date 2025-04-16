Росавиация ограничила работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Ярославле
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель ведомства опубликовал информацию об ограничениях в своем Telegram-канале в 7:20. Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все возможное для обеспечения безопасности полетов, это является приоритетом.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Девять и восемь беспилотников были ликвидированы над Воронежской и Белгородской областями соответственно, еще четыре – над Курской областью. По два БПЛА было нейтрализовано над Липецкой областью и Крымом. Один беспилотник российские военные сбили над Московским регионом.