В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения на полеты

9 апреля Росавиация объявила о временном ограничении работы московского аэропорта «Внуково» и воздушной гавани «Грабцево» в Калуге. Тогда аналогичные ограничения также действовали в ночные и утренние часы в аэропортах Ульяновска, Саратова, Владикавказа, Грозного и Волгограда.