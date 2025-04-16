В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Стригино» Нижнего Новгорода и «Туношна» Ярославля сняты с 10:37 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее Кореняко сообщал, что мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Тогда он подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все возможное для обеспечения безопасности полетов.
9 апреля Росавиация объявила о временном ограничении работы московского аэропорта «Внуково» и воздушной гавани «Грабцево» в Калуге. Тогда аналогичные ограничения также действовали в ночные и утренние часы в аэропортах Ульяновска, Саратова, Владикавказа, Грозного и Волгограда.