Овечкин обновил свой рекорд и забил 897-й гол в НХЛ
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в заключительном матче регулярного чемпионата с командой «Питтсбург Пингвинз», сообщает «Спортс».
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга». Отмечается, что в 65 играх минувшего сезона Овечкин набрал 73 очка.
Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» 6 апреля и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Президент Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом, отметив, что это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Американский лидер Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим.