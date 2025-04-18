Овечкин обновил свой рекорд и забил 897-й гол в НХЛ

Президент Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом, отметив, что это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Американский лидер Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим.