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Суд огласит итоговое решение по делу отца сестер Хачатурян 21 апреля

Ведомости

Бутырский районный суд Москвы 21 апреля огласит итоговое решение по делу Михаила Хачатуряна, которому посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над собственными дочерями. Об этом рассказал ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

Заседание суда состоится в 12:00 мск.

11 апреля прокурор во время прений попросил суд признать Хачатуряна виновным и прекратить его уголовное преследование в связи со смертью. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию гособвинения.

Тело Хачатуряна обнаружили с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении задержали его дочерей: Ангелину, Крестину и Марию. Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец издевался над ними в течение длительного периода. Они заявили, что действовали в целях самообороны и защищали себя от домашнего насилия.

В декабре 2019 г. Следственный комитет завершил основное расследование уголовного дела об убийстве. В марте 2021 г. сестры были признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны Хачатуряна.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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