Суд огласит итоговое решение по делу отца сестер Хачатурян 21 апреля
Бутырский районный суд Москвы 21 апреля огласит итоговое решение по делу Михаила Хачатуряна, которому посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над собственными дочерями. Об этом рассказал ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин.
Заседание суда состоится в 12:00 мск.
11 апреля прокурор во время прений попросил суд признать Хачатуряна виновным и прекратить его уголовное преследование в связи со смертью. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию гособвинения.
Тело Хачатуряна обнаружили с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении задержали его дочерей: Ангелину, Крестину и Марию. Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец издевался над ними в течение длительного периода. Они заявили, что действовали в целях самообороны и защищали себя от домашнего насилия.
В декабре 2019 г. Следственный комитет завершил основное расследование уголовного дела об убийстве. В марте 2021 г. сестры были признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны Хачатуряна.