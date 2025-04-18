Суд огласит итоговое решение по делу отца сестер Хачатурян 21 апреля

Тело Хачатуряна обнаружили с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении задержали его дочерей: Ангелину, Крестину и Марию. Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец издевался над ними в течение длительного периода. Они заявили, что действовали в целях самообороны и защищали себя от домашнего насилия.