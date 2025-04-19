Абхазия из-за аварии полностью осталась без электроснабжения

В Абхазии и до этого были проблемы с электроснабжением. С 1 ноября 2024 г. в республике ввели ограничения на подачу электроэнергии, а с 10 декабря в стране были приостановлены занятия в школах и детских садах – до этого числа был оплачен коммерческий переток электроэнергии из России, которым покрывался дефицит. 11 декабря сообщалось, что Абхазия полностью осталась без электроснабжения, единственная питающая республику станция ИнгурГЭС была остановлена.