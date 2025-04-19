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/ Общество

Абхазия из-за аварии полностью осталась без электроснабжения

Ведомости

Абхазия осталась без электроснабжения в результате аварии в энергосистеме Грузии, сообщает компания «Черноморэнерго» в своем Telegram-канале.

«19 апреля в энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», – говорится в сообщении.

В Абхазии и до этого были проблемы с электроснабжением. С 1 ноября 2024 г. в республике ввели ограничения на подачу электроэнергии, а с 10 декабря в стране были приостановлены занятия в школах и детских садах – до этого числа был оплачен коммерческий переток электроэнергии из России, которым покрывался дефицит. 11 декабря сообщалось, что Абхазия полностью осталась без электроснабжения, единственная питающая республику станция ИнгурГЭС была остановлена.

Проблемы были связаны с тем, что 1 сентября Москва приостановила дотации на соцвыплаты и льготные поставки электричества в осенне-зимний период. Российские власти объяснили решение невыполнением Сухумом обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств двух стран.

23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. В феврале в республике отменили ограничения на подачу электроэнергии, которые действовали с декабря. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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