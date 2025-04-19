Абхазия из-за аварии полностью осталась без электроснабжения
Абхазия осталась без электроснабжения в результате аварии в энергосистеме Грузии, сообщает компания «Черноморэнерго» в своем Telegram-канале.
«19 апреля в энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», – говорится в сообщении.
В Абхазии и до этого были проблемы с электроснабжением. С 1 ноября 2024 г. в республике ввели ограничения на подачу электроэнергии, а с 10 декабря в стране были приостановлены занятия в школах и детских садах – до этого числа был оплачен коммерческий переток электроэнергии из России, которым покрывался дефицит. 11 декабря сообщалось, что Абхазия полностью осталась без электроснабжения, единственная питающая республику станция ИнгурГЭС была остановлена.
Проблемы были связаны с тем, что 1 сентября Москва приостановила дотации на соцвыплаты и льготные поставки электричества в осенне-зимний период. Российские власти объяснили решение невыполнением Сухумом обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств двух стран.
23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. В феврале в республике отменили ограничения на подачу электроэнергии, которые действовали с декабря.