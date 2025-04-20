Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо из фарфора
Президент России Владимир Путин на Пасху в храме Христа Спасителя подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо с изображением Владимирской иконы Божией Матери. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, преподнесенное главой государства яйцо «Патриаршее» выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками.
20 апреля Путин отпраздновал Пасху в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Кирилл. С президентом России на пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, на богослужение прибыли спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и др. В пасхальных обращениях патриах Кирилл пожелал россиянам мира и выразил надежду, что конфликты «отошли куда-то в сторону».
В этот же день российский глава поздравил православных христиан и всех граждан, отмечающих Пасху. Он отметил, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость, а также объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.