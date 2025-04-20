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Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо из фарфора

Ведомости

Президент России Владимир Путин на Пасху в храме Христа Спасителя подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо с изображением Владимирской иконы Божией Матери. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, преподнесенное главой государства яйцо «Патриаршее» выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками.

20 апреля Путин отпраздновал Пасху в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Кирилл. С президентом России на пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, на богослужение прибыли спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и др. В пасхальных обращениях патриах Кирилл пожелал россиянам мира и выразил надежду, что конфликты «отошли куда-то в сторону».

В этот же день российский глава поздравил православных христиан и всех граждан, отмечающих Пасху. Он отметил, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость, а также объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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