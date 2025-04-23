Роспотребнадзор выявил бензол в кремах La Roche-Posay
Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, которые продавались на Wildberries, канцероген бензол, способный вызывать рак. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в своем Telegram-канале.
Леонов напомнил, что в марте обратил внимание на новость об изъятии в США партии оставшегося крема для ухода за кожей Effaclar Duo в связи с обнаружением в нем бензола. Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить крема, реализуемые в российских магазинах и на маркетплейсах.
Ведомство произвело контрольную закупку двух образцов крема на Wildberries и на сайте «ЕАптека». Во втором случае образец крема соответствовал требованиям законодательства и не содержал бензол. При этом у крема Effaclar Duo+M Soin Tripple Correction Anti-Imperfections, приобретенного на Wildberries, в составе был бензол. По итогам мониторинга других маркетплейсов выяснилось, что там также есть аналогичный по составу крем Effaclar Duo с бензолом. Роспотребнадзор направил обращение в прокуратуру с просьбой провести надзорные мероприятия.
«Убежден, что подобные партии крема должны быть незамедлительно изъяты из продажи», – подчеркнул Леонов.
В августе 2024 г. Роскачество обнаружило более 400 запрещенных биологически активных добавок (БАД) на маркетплейсах, писали «Ведомости». В составе были выявлены запрещенные к использованию вещества: ашваганда, якорцы стелящиеся, эфедра, кава-кава (перец опьяняющий) и листья коки, включенные в перечень наркотических средств. Кроме того, 60 000 БАДов продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации.