Роспотребнадзор выявил бензол в кремах La Roche-Posay

Ведомство произвело контрольную закупку двух образцов крема на Wildberries и на сайте «ЕАптека». Во втором случае образец крема соответствовал требованиям законодательства и не содержал бензол. При этом у крема Effaclar Duo+M Soin Tripple Correction Anti-Imperfections, приобретенного на Wildberries, в составе был бензол. По итогам мониторинга других маркетплейсов выяснилось, что там также есть аналогичный по составу крем Effaclar Duo с бензолом. Роспотребнадзор направил обращение в прокуратуру с просьбой провести надзорные мероприятия.