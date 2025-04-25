Салаватский катализаторный завод стал собственностью государства
Салаватский катализаторный завод был передан в государственную собственность по иску Генпрокуратуры России, следует из данных ЕГРЮЛ.
Новые сведения были внесены в ЕГРЮЛ 24 апреля 2025 г.
В апреле Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего топ-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова. Ведомство просило взыскать в доход государства 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», 100% доли ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», применив признание последствий недействительности ничтожных сделок – в капитале договоров купли-продажи.
Иск заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева к Митюшову был зарегистрирован в суде в конце января. Источник «Ведомостей» сообщал, что Митюшов в статусе нерезидента страны с 2007 по 2012 г. незаконно контролировал стратегические предприятия России. Тогда он был директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром».
Имея доступ к коммерческой и конфиденциальной информации «Газпрома», Митюшов выяснил, что в Башкирии действует группа предприятий, обслуживающая работу ООО «Газпром нефтехим Салават». В группу включены предприятия, подконтрольность которых иностранному лицу угрожает безопасности государства. Собеседник сообщал, что Митюшов, гражданин Литвы с видом на жительство в Испании, решил установить над ними контроль.
Активы Митюшов скупал посредством подконтрольных ему российских обществ. Бывшему топ-менеджеру заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Митюшов находится в международном розыске.