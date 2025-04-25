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Салаватский катализаторный завод стал собственностью государства

Ведомости

Салаватский катализаторный завод был передан в государственную собственность по иску Генпрокуратуры России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новые сведения были внесены в ЕГРЮЛ 24 апреля 2025 г.

В апреле Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего топ-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова. Ведомство просило взыскать в доход государства 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», 100% доли ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», применив признание последствий недействительности ничтожных сделок – в капитале договоров купли-продажи.

Иск заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева к Митюшову был зарегистрирован в суде в конце января. Источник «Ведомостей» сообщал, что Митюшов в статусе нерезидента страны с 2007 по 2012 г. незаконно контролировал стратегические предприятия России. Тогда он был директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром».

Имея доступ к коммерческой и конфиденциальной информации «Газпрома», Митюшов выяснил, что в Башкирии действует группа предприятий, обслуживающая работу ООО «Газпром нефтехим Салават». В группу включены предприятия, подконтрольность которых иностранному лицу угрожает безопасности государства. Собеседник сообщал, что Митюшов, гражданин Литвы с видом на жительство в Испании, решил установить над ними контроль.

Активы Митюшов скупал посредством подконтрольных ему российских обществ. Бывшему топ-менеджеру заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Митюшов находится в международном розыске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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