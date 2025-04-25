Салаватский катализаторный завод стал собственностью государства

Иск заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева к Митюшову был зарегистрирован в суде в конце января. Источник «Ведомостей» сообщал, что Митюшов в статусе нерезидента страны с 2007 по 2012 г. незаконно контролировал стратегические предприятия России. Тогда он был директором ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром».