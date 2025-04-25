Мариуполь и Мелитополь появились на стеле городов воинской славы у Кремля
Мариуполь, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), и Мелитополь в Запорожской области появились на монументе в честь городов воинской славы у кремлевской стены. Об этом сообщает ТАСС.
Названия этих городов размещены в правой части монумента после Феодосии, которой ранее заканчивался список.
Почетные звания городов воинской славы Мариуполь и Мелитополь получили в ноябре 2022 г. «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Рассмотреть вопрос о присвоении почетного звания данным городам попросил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он отметил, что Мелитополь в годы Великой Отечественной войны был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Освобождение же Мариуполя в 1943 г. предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине, подчеркнул он.
В 2010 г. после реставрации был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду у московского Кремля. Тогда в его составе появилась стела, содержащая наименования всех городов воинской славы России.