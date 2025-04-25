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Мариуполь и Мелитополь появились на стеле городов воинской славы у Кремля

Ведомости

Мариуполь, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), и Мелитополь в Запорожской области появились на монументе в честь городов воинской славы у кремлевской стены. Об этом сообщает ТАСС.

Названия этих городов размещены в правой части монумента после Феодосии, которой ранее заканчивался список.

Почетные звания городов воинской славы Мариуполь и Мелитополь получили в ноябре 2022 г. «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Рассмотреть вопрос о присвоении почетного звания данным городам попросил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он отметил, что Мелитополь в годы Великой Отечественной войны был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Освобождение же Мариуполя в 1943 г. предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине, подчеркнул он.

В 2010 г. после реставрации был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду у московского Кремля. Тогда в его составе появилась стела, содержащая наименования всех городов воинской славы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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