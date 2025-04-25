На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и электросамокаты
Вейпы, беспилотники и электросамокаты включены в список запрещенных предметов к проносу на парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на памятку организаторов мероприятий к 80-летию Победы.
В список запрещенных предметов помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, также вошли пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и животные. Кроме того, запрещено проносить жидкости объемом более 50 мл, флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4), бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания, контейнеры для продуктов и воздушные шары.
Разрешается проносить карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Можно иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешается проносить лишь аккредитованным представителям СМИ.
9 мая в России ожидается масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле заявляли, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. В программе торжеств планируется юбилейный парад на Красной площади. Кроме того, в рамках празднования у президента России Владимира Путина запланированы мероприятия с бойцами спецоперации.