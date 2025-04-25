На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и электросамокаты

9 мая в России ожидается масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле заявляли, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. В программе торжеств планируется юбилейный парад на Красной площади. Кроме того, в рамках празднования у президента России Владимира Путина запланированы мероприятия с бойцами спецоперации.