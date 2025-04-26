Рейс «Аэрофлота» с Бали задержали на двое суток

Вылет рейса SU 297 был запланирован на 10.05 (05.05 мск) 25 апреля. Туристы сообщили, что после посадки пассажиры провели в самолете два часа, после чего их высадили обратно в терминал. Одна из женщин рассказала, что «Аэрофлот» не обеспечил людей водой в течение первых двух часов задержки, а еду предоставили только после заселения в гостиницу. Кроме того, в аэропорту не было представителей авиакомпании, а информация о новом времени вылета менялась несколько раз.