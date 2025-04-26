Рейс «Аэрофлота» с Бали задержали на двое суток
Вылет рейса SU 297 был запланирован на 10.05 (05.05 мск) 25 апреля. Туристы сообщили, что после посадки пассажиры провели в самолете два часа, после чего их высадили обратно в терминал. Одна из женщин рассказала, что «Аэрофлот» не обеспечил людей водой в течение первых двух часов задержки, а еду предоставили только после заселения в гостиницу. Кроме того, в аэропорту не было представителей авиакомпании, а информация о новом времени вылета менялась несколько раз.
Изначально вылет перенесли на утро 26 апреля. По последним данным, прибытие двух рейсов из Денпасара ожидается 27 апреля. Пассажиры сообщили, что перевозчик ждет прибытия борта, который доставит запчасти для ремонта задержанного самолета. Вылета в Москву ожидают около 350 человек, уточнили в АТОР.
Вылет рейса Денпасар – Москва задерживается по техническим причинам, сообщили позднее в пресс-службе «Аэрофлота». По данным компании, сейчас перевозчик ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета. Пассажирам предоставили обслуживание в соответствии с авиационными правилами России, организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания, говорится в сообщении.
15 апреля самолет перевозчика, выполнявший рейс по маршруту Москва – Денпасар, совершил незапланированную посадку в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщала АТОР.