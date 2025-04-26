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Рейс «Аэрофлота» с Бали задержали на двое суток

Ведомости

Самолет «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву утром 25 апреля, все еще не покинул индонезийский остров Бали, вылет из Денпасара перенесли на 27 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пассажиров.

Вылет рейса SU 297 был запланирован на 10.05 (05.05 мск) 25 апреля. Туристы сообщили, что после посадки пассажиры провели в самолете два часа, после чего их высадили обратно в терминал. Одна из женщин рассказала, что «Аэрофлот» не обеспечил людей водой в течение первых двух часов задержки, а еду предоставили только после заселения в гостиницу. Кроме того, в аэропорту не было представителей авиакомпании, а информация о новом времени вылета менялась несколько раз.

Изначально вылет перенесли на утро 26 апреля. По последним данным, прибытие двух рейсов из Денпасара ожидается 27 апреля. Пассажиры сообщили, что перевозчик ждет прибытия борта, который доставит запчасти для ремонта задержанного самолета. Вылета в Москву ожидают около 350 человек, уточнили в АТОР.

Вылет рейса Денпасар – Москва задерживается по техническим причинам, сообщили позднее в пресс-службе «Аэрофлота». По данным компании, сейчас перевозчик ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета. Пассажирам предоставили обслуживание в соответствии с авиационными правилами России, организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания, говорится в сообщении.

15 апреля самолет перевозчика, выполнявший рейс по маршруту Москва – Денпасар, совершил незапланированную посадку в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщала АТОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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