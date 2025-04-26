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В порту на юге Ирана произошел взрыв

Пострадали 47 человек
Ведомости

Мощный взрыв произошел в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Точная причина взрыва неизвестна. По данным агентства, взрывная волна была настолько сильной, что повредила несколько зданий и автомобилей. Представитель экстренных служб рассказал, что в результате взрыва пострадало 80 человек. В департаменте неотложной помощи провинции Хормозган заявили, что в больницы поступило 47 пострадавших.

Работа порта приостановлена. На место происшествия прибыли спасатели и силы безопасности.

Шахид-Раджаи является одним из крупнейших торговых портов Ирана. Он расположен у входа в Персидский залив и Ормузский пролив и находится в 23 км к западу от Бендер-Аббаса, административного центра Хормозгана. На его долю приходится 50% торговли исламской республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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