В порту на юге Ирана произошел взрыв

В порту на юге Ирана произошел взрывПострадали 47 человек
Мощный взрыв произошел в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Точная причина взрыва неизвестна. По данным агентства, взрывная волна была настолько сильной, что повредила несколько зданий и автомобилей. Представитель экстренных служб рассказал, что в результате взрыва пострадало 80 человек. В департаменте неотложной помощи провинции Хормозган заявили, что в больницы поступило 47 пострадавших.
Работа порта приостановлена. На место происшествия прибыли спасатели и силы безопасности.
Шахид-Раджаи является одним из крупнейших торговых портов Ирана. Он расположен у входа в Персидский залив и Ормузский пролив и находится в 23 км к западу от Бендер-Аббаса, административного центра Хормозгана. На его долю приходится 50% торговли исламской республики.