В порту на юге Ирана произошел взрыв

Точная причина взрыва неизвестна. По данным агентства, взрывная волна была настолько сильной, что повредила несколько зданий и автомобилей. Представитель экстренных служб рассказал, что в результате взрыва пострадало 80 человек. В департаменте неотложной помощи провинции Хормозган заявили, что в больницы поступило 47 пострадавших.