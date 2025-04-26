Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 400 человек
Количество пострадавших в результате мощного взрыва на юге Ирана достигло 406 человек, передает ISNA со ссылкой на данные департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган.
Взрыв произошел в одном из крупнейших торговых портов Ирана Шахид-Раджаи, изначально сообщалось о десятках раненых. Пострадавших доставили в больницы Хормозгана, пишет агентство. Власти провинции заявили, что взрыв был чрезвычайно сильным, но его причина пока не установлена. Он полностью разрушил административное здание, многие автомобили были повреждены. Работу порта после произошедшего приостановили, власти объявили чрезвычайное положение в больницах.
«Причиной этого инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранящихся в районе причала порта Шахид-Раджаи. В настоящее время мы эвакуируем и переводим пострадавших в медицинские центры», – сообщил представитель департамента (цитата по Reuters).
Агентство Tasnim со ссылкой на портовую таможню сообщило, что взрыв произошел на контейнерной площадке, а причиной инцидента, вероятно, стал пожар на складе опасных и химических материалов.