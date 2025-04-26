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Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 400 человек

Ведомости

Количество пострадавших в результате мощного взрыва на юге Ирана достигло 406 человек, передает ISNA со ссылкой на данные департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган.

Взрыв произошел в одном из крупнейших торговых портов Ирана Шахид-Раджаи, изначально сообщалось о десятках раненых. Пострадавших доставили в больницы Хормозгана, пишет агентство. Власти провинции заявили, что взрыв был чрезвычайно сильным, но его причина пока не установлена. Он полностью разрушил административное здание, многие автомобили были повреждены. Работу порта после произошедшего приостановили, власти объявили чрезвычайное положение в больницах.

«Причиной этого инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранящихся в районе причала порта Шахид-Раджаи. В настоящее время мы эвакуируем и переводим пострадавших в медицинские центры», – сообщил представитель департамента (цитата по Reuters).

Агентство Tasnim со ссылкой на портовую таможню сообщило, что взрыв произошел на контейнерной площадке, а причиной инцидента, вероятно, стал пожар на складе опасных и химических материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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