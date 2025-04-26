Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 400 человек

Взрыв произошел в одном из крупнейших торговых портов Ирана Шахид-Раджаи, изначально сообщалось о десятках раненых. Пострадавших доставили в больницы Хормозгана, пишет агентство. Власти провинции заявили, что взрыв был чрезвычайно сильным, но его причина пока не установлена. Он полностью разрушил административное здание, многие автомобили были повреждены. Работу порта после произошедшего приостановили, власти объявили чрезвычайное положение в больницах.