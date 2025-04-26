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Умерла актриса озвучки из «Спокойной ночи, малыши» Светлана Харлап

Ведомости

Советская и российская актриса театра, кино и дублежа Светлана Харлап умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

«На протяжении долгих лет Светлана Евгеньевна озвучивала кино- и мультфильмы, рекламные ролики и даже компьютерные игры. Была человеком заразительного жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии», – отметили в театре.

Там добавили, что о дате и месте прощания с актрисой объявят позднее.

Харлап родилась 17 декабря 1940 г. в Москве. После окончания Драматической студии при Центральном детском театре в 1964 г. вошла в труппу РАМТа, где сыграла более 60 ролей. В 1970 г. окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. В качестве актрисы дубляжа приняла участие в 170 игровых и анимационных фильмах, включая «Леди Берд», «Искупление», «Шоколад», «Поймай меня, если сможешь» и др. Кроме того, озвучивала персонажей в мультфильмах «Конек-Горбунок», «Снежная королева», «Семейка Адамс». Принимала участие в телепередачах «Спокойной ночи, малыши», где озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу, а также в «АБВГДейке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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