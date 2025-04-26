Умерла актриса озвучки из «Спокойной ночи, малыши» Светлана Харлап

Харлап родилась 17 декабря 1940 г. в Москве. После окончания Драматической студии при Центральном детском театре в 1964 г. вошла в труппу РАМТа, где сыграла более 60 ролей. В 1970 г. окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. В качестве актрисы дубляжа приняла участие в 170 игровых и анимационных фильмах, включая «Леди Берд», «Искупление», «Шоколад», «Поймай меня, если сможешь» и др. Кроме того, озвучивала персонажей в мультфильмах «Конек-Горбунок», «Снежная королева», «Семейка Адамс». Принимала участие в телепередачах «Спокойной ночи, малыши», где озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу, а также в «АБВГДейке».