Умер народный артист России Фидан Гафаров

Гафаров родился 12 октября 1947 г. Работал в Башкирском академическом театре драмы с 1967 г. Творческая карьера Гафарова насчитывает около 20 ролей в спектаклях – роль Ромео в трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», Халила в произведении Мирхайдара Майзи «Галиябану», роль Ильгама в драме Ангама Атнабаева «Песнь о любви» и др.