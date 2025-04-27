Умер народный артист России Фидан Гафаров
Народный артист России актер Фидан Гафаров умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Башкирском академическом театре им. Мажита Гафури.
Прощание с актером состоится 29 апреля в 10:00 по местному времени (8:00 мск) в Башкирском театре, траурный митинг начнется в 11:00 (9:00 мск). Его похоронят в деревне Новоуртаево в Башкортостане.
Гафаров родился 12 октября 1947 г. Работал в Башкирском академическом театре драмы с 1967 г. Творческая карьера Гафарова насчитывает около 20 ролей в спектаклях – роль Ромео в трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», Халила в произведении Мирхайдара Майзи «Галиябану», роль Ильгама в драме Ангама Атнабаева «Песнь о любви» и др.
Также исполнил роли в кино. В 1980-х сыграл Солтана в фильме-спектакле «Красный паша» и богатыря Алтындуга во «Всаднике на золотом коне».
Гафаров также имел звания народного артиста Башкортостана и Татарстана, почетного гражданина города Уфы, был лауреатом госпремии имени Салавата Юлаева (высшая награда Башкортостана в области искусства, литературы и архитектуры).