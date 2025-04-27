В Белоруссии назвали поджог причиной лесного пожара на границе с Украиной

«И трансграничные пожары, последний из которых перешел с украинской территории, – у нас даже есть такие подозрения, что это какой-то специальный поджог. Я думаю, не случайно. Полтора километра фронт огня – так просто не бывает в лесной экосистеме», – сказал министр (цитата по Sputnik Беларусь).