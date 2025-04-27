В Белоруссии назвали поджог причиной лесного пожара на границе с Украиной
Одной из возможных причин начала лесного пожара на границе Украины и Белоруссии является целенаправленный поджег с украинской стороны, заявил белорусский министр лесного хозяйства Александр Кулик в эфире телеканала «Беларусь 1».
«И трансграничные пожары, последний из которых перешел с украинской территории, – у нас даже есть такие подозрения, что это какой-то специальный поджог. Я думаю, не случайно. Полтора километра фронт огня – так просто не бывает в лесной экосистеме», – сказал министр (цитата по Sputnik Беларусь).
Белоруссия в связи с произошедшим решила усилить пожарные расчеты вдоль границы с Украиной.
Ранее о пожаре сообщила пресс-служба минлесхоза. По данным белорусского министерства, возгорание произошло в болотистой местности в Милошевичском лесхозе. Работники лесного хозяйства оперативно приступили к ликвидации возгорания.