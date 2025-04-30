Росавиация ограничила работу аэропортов в Иваново, Ярославле и Нижнем Новгороде

С 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля над регионами России был уничтожен 91 украинский БПЛА самолетного типа, 40 из них пришлось на Курскую область. Еще 12 беспилотников было сбито над Орловской областью, 11 – над Рязанской, восемь – над Нижегородской. Семь БПЛА российские военные ликвидировали над акваторией Черного моря, шесть – над Крымом, еще три – над Белгородской областью. В небе над Московским регионом били нейтрализованы два беспилотника. По одному было уничтожено над Калужской и Брянской областями.