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Росавиация ограничила работу аэропортов в Иваново, Ярославле и Нижнем Новгороде

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов введены в аэропортах Иваново (Южный), Ярославля (Туношна) и Нижнего Новгорода (Стригино). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Иваново мера была установлена с 02:45 мск, в Нижнем Новгороде и Ярославле – с 03:07 мск. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все для обеспечения безопасности полетов, это приоритет.

Вечером 29 апреля силы РЭБ уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Смоленску, сообщил губернатор Василий Анохин. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

С 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля над регионами России был уничтожен 91 украинский БПЛА самолетного типа, 40 из них пришлось на Курскую область. Еще 12 беспилотников было сбито над Орловской областью, 11 – над Рязанской, восемь – над Нижегородской. Семь БПЛА российские военные ликвидировали над акваторией Черного моря, шесть – над Крымом, еще три – над Белгородской областью. В небе над Московским регионом били нейтрализованы два беспилотника. По одному было уничтожено над Калужской и Брянской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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