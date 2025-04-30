Росавиация сняла ограничения в аэропортах Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода

С 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля в небе над регионами России уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Курской области сбили 40 беспилотников, в Орловской – 12, в Рязанской – 11. Восемь БПЛА было ликвидировано в небе над Нижегородской областью, семь – над акваторией Черного моря, шесть – над Крымом, еще три – над Белгородской областью. В небе над Московским регионом били сбиты два беспилотника. По одному БПЛА российские военные уничтожили над Калужской и Брянской областями.