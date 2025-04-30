Фургал подал иск о защите чести и достоинства
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал иск о защите чести и достоинства в Савеловский районный суд Москвы, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Фургал указал, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» на канале «Соловьев LIVE» Шеремет распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинства экс-губернатора. Ведущий программы, сказано в заявлении, без доказательств утверждал о причастности Фургала к преступному сообществу «Общак» и обвинял в многочисленных убийствах в 90-е гг. Экс-губернатор просит обязать студию и Шеремета опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 26 мая.
12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. 20 декабря 2024 г. Генеральная прокуратура добилась конфискации в доход государства более 8,5 млрд руб. имущества экс-губернатора Хабаровского края.