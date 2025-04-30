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Фургал подал иск о защите чести и достоинства

Ведомости

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал иск о защите чести и достоинства в Савеловский районный суд Москвы, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фургал указал, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» на канале «Соловьев LIVE» Шеремет распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинства экс-губернатора. Ведущий программы, сказано в заявлении, без доказательств утверждал о причастности Фургала к преступному сообществу «Общак» и обвинял в многочисленных убийствах в 90-е гг. Экс-губернатор просит обязать студию и Шеремета опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 26 мая.

12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. 20 декабря 2024 г. Генеральная прокуратура добилась конфискации в доход государства более 8,5 млрд руб. имущества экс-губернатора Хабаровского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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