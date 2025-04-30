Фургал подал иск о защите чести и достоинства

Фургал указал, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» на канале «Соловьев LIVE» Шеремет распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинства экс-губернатора. Ведущий программы, сказано в заявлении, без доказательств утверждал о причастности Фургала к преступному сообществу «Общак» и обвинял в многочисленных убийствах в 90-е гг. Экс-губернатор просит обязать студию и Шеремета опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 26 мая.