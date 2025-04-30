Минюст предложил расширить список освобождающих от ареста заболеваний

27 апреля Верховный суд РФ дал разъяснения о возможности освобождения от уплаты алиментов при наличии инвалидности или тяжелой болезни. Поводом для этого стало дело жителя Саратовской области, который после развода обязан был выплачивать алименты на содержание дочери в размере одного МРОТа. Однако мужчина тяжело заболел, получил II группу инвалидности и теперь большую часть времени проводит в больнице.