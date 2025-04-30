Минюст предложил расширить список освобождающих от ареста заболеваний
Министерство юстиции РФ выступило с инициативой расширить список тяжелых заболеваний, при которых обвиняемых или подозреваемых нельзя заключать под стражу. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает внести изменения в действующий перечень заболеваний, препятствующих заключению под стражу, утвержденный в январе 2011 г. В настоящее время документ включает более 80 диагнозов, среди которых инфекционные и паразитарные болезни, заболевания эндокринной системы, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы, органов дыхания и пищеварения.
Новый проект дополняет перечень новыми группами заболеваний. В их число вошли болезни крови, кроветворных органов, а также отдельные нарушения, связанные с иммунным механизмом. Кроме того, предлагается включить в список врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения. Также предлагается запретить заключать под стражу беременных женщин и женщин в послеродовом периоде.
«Изменения призваны обеспечить надлежащее соблюдение прав лиц с тяжкими видами заболеваний, еще не признанных виновными в совершении преступления», – пояснили в Минюсте.
27 апреля Верховный суд РФ дал разъяснения о возможности освобождения от уплаты алиментов при наличии инвалидности или тяжелой болезни. Поводом для этого стало дело жителя Саратовской области, который после развода обязан был выплачивать алименты на содержание дочери в размере одного МРОТа. Однако мужчина тяжело заболел, получил II группу инвалидности и теперь большую часть времени проводит в больнице.