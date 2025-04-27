Верховный суд: от алиментов могут освободить при инвалидности и тяжелой болезни

Несмотря на перевод небольших сумм, за семь лет образовалась задолженность в 450 000 руб. Мужчина обратился в суд с иском об освобождении от долга, но три инстанции отказали ему. Верховный суд встал на его сторону, отметив, что алиментоплательщик может быть освобожден от задолженности, если она возникла из-за болезни или других уважительных причин, а его материальное положение не позволяет погасить долг. У истца отсутствуют имущество, доходы, кроме пенсии, и средства на лекарства. Дело направили на пересмотр.