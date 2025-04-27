Верховный суд: от алиментов могут освободить при инвалидности и тяжелой болезни
Тяжелая болезнь, инвалидность или сложное материальное положение могут стать основанием для освобождения от уплаты алиментов, указано в определении Верховного суда РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Поводом для разъяснений стало дело жителя Саратовской области, который после развода был обязан выплачивать алименты на дочь в размере одного МРОТ. Однако мужчина тяжело заболел, получил II группу инвалидности и большую часть времени проводит в больнице. Он не может работать и живет на пенсию по инвалидности и пособие, которых недостаточно для выплаты алиментов.
Несмотря на перевод небольших сумм, за семь лет образовалась задолженность в 450 000 руб. Мужчина обратился в суд с иском об освобождении от долга, но три инстанции отказали ему. Верховный суд встал на его сторону, отметив, что алиментоплательщик может быть освобожден от задолженности, если она возникла из-за болезни или других уважительных причин, а его материальное положение не позволяет погасить долг. У истца отсутствуют имущество, доходы, кроме пенсии, и средства на лекарства. Дело направили на пересмотр.
28 февраля глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что ведомство планирует расширить инструменты воздействия на должников по алиментам, чтобы исключить возможность уклонения от выплат. По словам Чуйченко, в 2024 г. сумма взысканных алиментов выросла до 92 млрд руб. против 66 млрд годом ранее. А уже с 25 мая заработает реестр злостных неплательщиков, куда попадут граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске. По оценкам ФССП, в списке окажутся около 188 000 человек.