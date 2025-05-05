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Разыскиваемая кинокритик Екатерина Барабаш находится во Франции

Ведомости

Объявленная в розыск кинокритик Екатерина Барабаш (считается в РФ иноагентом), в отношении которой было возбуждено уголовное дело о распространении фейковой информации о российской армии, находится в Париже. Покинуть страну ей помогли «Репортеры без границ» (RSF). Об этом сообщили сайте организации.

Барабаш выступила на пресс-брифинге RSF, где рассказала о том, какой путь она проделала, чтобы выехать из РФ. Барабаш сообщила, что сорвала с себя электронный браслет и преодолела более 2800 км, используя тайные маршруты. RSF координировали ее действия.

«Я сбежала, потому что у меня не было другого выбора», – пояснила свое решение кинокритик. 

Глава организации Тибо Бруттен заявил, что побег Барабаш был одной из самых опасных операций, в которых участвовали RSF с 2022 г.

Журналистку задержали в Москве 25 февраля. Ее обвиняют в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Речь в уголовных делах идет о трех постах Барабаш, которые она опубликовала в запрещенной в РФ соцсети, уточняла прокуратура. 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы отправил кинокритика под домашний арест на два месяца. Следственный комитет сообщал, что в ходе допроса Барабаш признала вину в полном объеме. 21 апреля должно было состояться первое заседание в Пушкинском горсуде Московской области. В связи с ее неявкой на слушание Барабаш была объявлена в розыск.

Тексты Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайтах Forbes и «Интерфакса», «Независимой газеты», а в последнее время она была одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом). 4 апреля Минюст России объявил Барабаш иноагентом. Ведомство обвинило журналистку в распространении недостоверной информации о действиях российских властей, а также неверной информации, направленной на формирование негативного образа ВС РФ. Отмечалось также, что Барабаш выступала против спецоперации на Украине, сотрудничала с другими иноагентами и иностранными СМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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