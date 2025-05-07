Богомаз: более 140 БПЛА сбили в Брянской области после объявления о перемирии
Более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету, сбили в ночь на 7 мая над Брянском и областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Атаку отразили подразделения ПВО Минобороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».
28 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «из гуманитарных соображений». При этом глава государства сообщал, что Россия ответит Украине в случае, если перемирие будет нарушено.
«В ответ на гуманные действия российской стороны киевский режим предпринял попытку массированного удара по нашему региону», – подчеркнул Богомаз.