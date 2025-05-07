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Богомаз: более 140 БПЛА сбили в Брянской области после объявления о перемирии

Ведомости

Более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету, сбили в ночь на 7 мая над Брянском и областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Атаку отразили подразделения ПВО Минобороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».

28 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «из гуманитарных соображений». При этом глава государства сообщал, что Россия ответит Украине в случае, если перемирие будет нарушено.

«В ответ на гуманные действия российской стороны киевский режим предпринял попытку массированного удара по нашему региону», – подчеркнул Богомаз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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