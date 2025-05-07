Богомаз: более 140 БПЛА сбили в Брянской области после объявления о перемирии

28 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «из гуманитарных соображений». При этом глава государства сообщал, что Россия ответит Украине в случае, если перемирие будет нарушено.