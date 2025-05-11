Экс-глава департамента Минсельхоза Донских скрывался по поддельным документам
Бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении, использовал поддельные документы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы.
В июне прошлого года МВД сообщило о задержании Донских в Московской области по делу о хищении более 2 млрд руб. Уточнялось, что до задержания экс-глава департамента скрывался от следствия, ему было заочно предъявлено обвинение.
«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», – говорится в материалах.
По данным следствия, в 2007 и 2008 гг. Донских и сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Злоумышленники также присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.
Соучастники преступления были задержаны и в 2017 г. признаны виновными в суде, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки девять лет и 11,5 года.