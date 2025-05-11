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Экс-глава департамента Минсельхоза Донских скрывался по поддельным документам

Ведомости

Бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении, использовал поддельные документы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы.

В июне прошлого года МВД сообщило о задержании Донских в Московской области по делу о хищении более 2 млрд руб. Уточнялось, что до задержания экс-глава департамента скрывался от следствия, ему было заочно предъявлено обвинение.

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», – говорится в материалах.

По данным следствия, в 2007 и 2008 гг. Донских и сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Злоумышленники также присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

Соучастники преступления были задержаны и в 2017 г. признаны виновными в суде, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки девять лет и 11,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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