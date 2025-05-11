Умерла журналистка Ирина Панкратова

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире – она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо», – написала Осетинская.