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Умерла журналистка Ирина Панкратова

Ведомости

В возрасте 38 лет умерла журналистка Ирина Панкратова, сообщила основательница The Bell (считается в России иноагентом) Елизавета Осетинская (считается в России иноагентом). Панкратова много лет работала в The Bell, где была ведущим журналистом-расследователем, написала Осетинская в соцсетях.

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире – она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо», – написала Осетинская.

Панкратова в 2008 г. окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Работала в качестве корреспондента в издании «Деловой Петербург», была специальным корреспондентом в журнале РБК. В The Bell Панкратова работала с 2019 г. Получила премию «Редколлегия» за четыре материала, опубликованные в этом издании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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