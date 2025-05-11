Умерла журналистка Ирина Панкратова
В возрасте 38 лет умерла журналистка Ирина Панкратова, сообщила основательница The Bell
«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире – она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо», – написала Осетинская.
Панкратова в 2008 г. окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Работала в качестве корреспондента в издании «Деловой Петербург», была специальным корреспондентом в журнале РБК. В The Bell Панкратова работала с 2019 г. Получила премию «Редколлегия» за четыре материала, опубликованные в этом издании.