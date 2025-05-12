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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против Егора Крида

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило уголовное дело против певцов Егора Крида (Егор Булаткин) и Toxis (Андрей Смелянский) из-за рекламы виски в их совместном клипе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Музыканты, а также площадка «В контакте» и производитель виски обвиняются по ч. 6 ст. 5 (общие требования к рекламе), ч. 16 ст. 18.1 (реклама и социальная реклама в информационно-телекоммуникационной сети интернет), п. 6 ч. 1, п. 8 ч. 2 и ч. 3 ст. 21 (реклама алкогольной продукции) «Закона о рекламе». Если вина будет доказана, нарушителям грозит штраф, отметили в петербургском УФАС. Сумма возможного взыскания не уточняется.

В ведомстве пояснили, что с жалобой на клип обратился некий «гражданин». УФАС установило, что в ролике присутствует демонстрация алкоголя, но отсутствует пометка о рекламе. Также в нем нет предупреждения о вреде чрезмерного потребления спиртного. Кроме того, ролик содержит бранные слова.

1 апреля ФАС оштрафовала Т-банк из-за распространения ненадлежащей рекламы. По данным ведомства, в мобильном приложении банка было размещено объявление с предложением о покупке зимних шин компании-партнера с кешбэком в 10%. Баннер нарушал рекламное законодательство, поскольку на нем отсутствовала отметка рекламодателя или его сайта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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