В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против Егора Крида
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило уголовное дело против певцов Егора Крида (Егор Булаткин) и Toxis (Андрей Смелянский) из-за рекламы виски в их совместном клипе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Музыканты, а также площадка «В контакте» и производитель виски обвиняются по ч. 6 ст. 5 (общие требования к рекламе), ч. 16 ст. 18.1 (реклама и социальная реклама в информационно-телекоммуникационной сети интернет), п. 6 ч. 1, п. 8 ч. 2 и ч. 3 ст. 21 (реклама алкогольной продукции) «Закона о рекламе». Если вина будет доказана, нарушителям грозит штраф, отметили в петербургском УФАС. Сумма возможного взыскания не уточняется.
В ведомстве пояснили, что с жалобой на клип обратился некий «гражданин». УФАС установило, что в ролике присутствует демонстрация алкоголя, но отсутствует пометка о рекламе. Также в нем нет предупреждения о вреде чрезмерного потребления спиртного. Кроме того, ролик содержит бранные слова.
1 апреля ФАС оштрафовала Т-банк из-за распространения ненадлежащей рекламы. По данным ведомства, в мобильном приложении банка было размещено объявление с предложением о покупке зимних шин компании-партнера с кешбэком в 10%. Баннер нарушал рекламное законодательство, поскольку на нем отсутствовала отметка рекламодателя или его сайта.