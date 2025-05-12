В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против Егора Крида

В ведомстве пояснили, что с жалобой на клип обратился некий «гражданин». УФАС установило, что в ролике присутствует демонстрация алкоголя, но отсутствует пометка о рекламе. Также в нем нет предупреждения о вреде чрезмерного потребления спиртного. Кроме того, ролик содержит бранные слова.