Индонезия возглавила рейтинг стран по росту турпоездок в Россию
Туристы из Индонезии стали приезжать в Россию в четыре раза чаще, из Малайзии и Гонконга – в три раза по итогам 2024 г., сообщили «Ведомостям» эксперты сервиса путешествий «Туту» со ссылкой на данные Росстата.
В топ-10 по росту турпотока в Россию в 2024 г. также вошли Китай (+154 %), Таиланд (+124 %), Филиппины (+90 %), Мексика (+66%), Ирландия (+64 %), Куба и ОАЭ (по +54 %). За год лидером по количеству поездок стал Казахстан – 26% всех туристов приезжали в Россию оттуда, что на 8% превышает показатель 2023 г. Второе место занял Китай: приезжающие из этой страны составляют 13% от всех туристов в России за 2024 г. Они совершили 1,2 млн поездок по РФ.
Число туристических поездок иностранцев в Россию увеличилось на 10% за 2024 г. По мнению директора по GR «Туту» Никиты Коростелева, «еще больше туристов посетит Россию, если продлить срок действия электронной визы». Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает срок нахождения в стране по электронной визе до 30 суток, а срок ее действия – до 120 суток.