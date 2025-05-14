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Индонезия возглавила рейтинг стран по росту турпоездок в Россию

Ведомости

Туристы из Индонезии стали приезжать в Россию в четыре раза чаще, из Малайзии и Гонконга – в три раза по итогам 2024 г., сообщили «Ведомостям» эксперты сервиса путешествий «Туту» со ссылкой на данные Росстата.

В топ-10 по росту турпотока в Россию в 2024 г. также вошли Китай (+154 %), Таиланд (+124 %), Филиппины (+90 %), Мексика (+66%), Ирландия (+64 %), Куба и ОАЭ (по +54 %). За год лидером по количеству поездок стал Казахстан – 26% всех туристов приезжали в Россию оттуда, что на 8% превышает показатель 2023 г. Второе место занял Китай: приезжающие из этой страны составляют 13% от всех туристов в России за 2024 г. Они совершили 1,2 млн поездок по РФ.

Число туристических поездок иностранцев в Россию увеличилось на 10% за 2024 г. По мнению директора по GR «Туту» Никиты Коростелева, «еще больше туристов посетит Россию, если продлить срок действия электронной визы». Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает срок нахождения в стране по электронной визе до 30 суток, а срок ее действия – до 120 суток.

13 мая в «ВТБ медицина» сообщили о запуске направления по развитию медицинского туризма. Предполагается привлечение пациентов из СНГ и других стран для лечения в России. Аудиторией проекта потенциально считается не менее 1 млн человек ежегодно, по данным банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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