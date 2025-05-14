Индонезия возглавила рейтинг стран по росту турпоездок в Россию

В топ-10 по росту турпотока в Россию в 2024 г. также вошли Китай (+154 %), Таиланд (+124 %), Филиппины (+90 %), Мексика (+66%), Ирландия (+64 %), Куба и ОАЭ (по +54 %). За год лидером по количеству поездок стал Казахстан – 26% всех туристов приезжали в Россию оттуда, что на 8% превышает показатель 2023 г. Второе место занял Китай: приезжающие из этой страны составляют 13% от всех туристов в России за 2024 г. Они совершили 1,2 млн поездок по РФ.