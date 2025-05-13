В «ВТБ медицина» объявили о запуске направления по развитию медицинского туризма
ВТБ объявил о запуске нового направления в рамках проекта «ВТБ медицина», которое будет ориентировано на привлечение пациентов из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и других государств для лечения в России. Об этом говорится в сообщении банка.
Предполагается, что в рамках нового направления проекта будет организован весь цикл медицинских услуг с обеспечением полного сопровождения. По оценке банка, потенциальная аудитория этого предложения составит не менее 1 млн человек ежегодно.
Первые клиники-партнеры – частные сети и государственные учреждения, работающие на платной основе, – подключатся к пилотному проекту в июне. В сообщении отмечается, что желающие могут подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме через сайты «ВТБ медицина» и Russiamedtravel.ru, созданный при поддержке Минздрава России.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков выразил мнение, что российские врачи давно признаны мировыми экспертами. В связи с этим «неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет».
Направление проекта было разработано с целью поддержки медицинского туризма в России, который является важной отраслью экономики, подчеркнул Горшков.
Тем временем генеральный директор проекта Сергей Нечаев рассказал, что команда провела количественные и качественные исследования в странах СНГ. Они показали большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь. Он отметил, что при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. По словам Нечаева, 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине.
В сообщении ВТБ подчеркивается, что каждый год более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, – порядка 130 000 человек. Средний чек за медицинские услуги гостей страны, без учета трудовых мигрантов, составляет около $630.
По оценкам «ВТБ медицина», к 2030 г. рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в два раза по числу пациентов и более чем в три раза в денежном выражении по ключевым направлениям. В частности, в нейрохирургии, офтальмологии, хирургии, акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии, кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
За 2024 г. свыше 4,7 млн иностранных граждан получили медицинскую помощь в России, следует из данных, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Такой учет ведется там с начала 2021 г. Всего с этого момента по декабрь 2024 г. лечились в стране или консультировались с российскими врачами почти 21 млн иностранцев.