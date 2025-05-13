В «ВТБ медицина» объявили о запуске направления по развитию медицинского туризма

По оценкам «ВТБ медицина», к 2030 г. рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в два раза по числу пациентов и более чем в три раза в денежном выражении по ключевым направлениям. В частности, в нейрохирургии, офтальмологии, хирургии, акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии, кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.