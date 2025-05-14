Умер основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин
На 58-м году жизни ушел из жизни один из основателей торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Его не стало вечером 13 мая. Об этом сообщила сама компания.
Прощание с Сульдиным пройдет в Самаре в похоронном доме на Борской улице. Оно продлится с 12:00 до 13:00 местного времени (с 11:00 до 12:00 мск).
Причина смерти Сульдина не называется. Представитель бренда сказал «РИА Новости», что у него были проблемы со здоровьем, включая диабет.
Сульдин родился в Самаре в 1968 г. В 1991 г. началась его карьера в кулинарном деле. Тогда он открыл с небольшое кафе в Доме культуры «Современник», где подавал пельмени ручной лепки. Это заведение быстро стало популярным среди местных жителей и положило начало будущей сети, которая впоследствии разрослась до масштабов всей страны.
В 1997 г. начался выпуск фирменных тортов «От Палыча». Бренд в 2018 г. получил региональный знак качества Самарской области. Сульдин лично следил за производственными стандартами. Название бренда «У Палыча» было выбрано неслучайно. В нем отразилось отчество Сульдина – Павлович. Сегодня под маркой «У Палыча» выпускается около 1500 наименований продукции. В последние годы жизни он отошел от дел, передав компанию.