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Умер основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин

Ведомости

На 58-м году жизни ушел из жизни один из основателей торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Его не стало вечером 13 мая. Об этом сообщила сама компания.

Прощание с Сульдиным пройдет в Самаре в похоронном доме на Борской улице. Оно продлится с 12:00 до 13:00 местного времени (с 11:00 до 12:00 мск).

Причина смерти Сульдина не называется. Представитель бренда сказал «РИА Новости», что у него были проблемы со здоровьем, включая диабет.

Сульдин родился в Самаре в 1968 г. В 1991 г. началась его карьера в кулинарном деле. Тогда он открыл с небольшое кафе в Доме культуры «Современник», где подавал пельмени ручной лепки. Это заведение быстро стало популярным среди местных жителей и положило начало будущей сети, которая впоследствии разрослась до масштабов всей страны.

В 1997 г. начался выпуск фирменных тортов «От Палыча». Бренд в 2018 г. получил региональный знак качества Самарской области. Сульдин лично следил за производственными стандартами. Название бренда «У Палыча» было выбрано неслучайно. В нем отразилось отчество Сульдина – Павлович. Сегодня под маркой «У Палыча» выпускается около 1500 наименований продукции. В последние годы жизни он отошел от дел, передав компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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