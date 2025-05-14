Умер основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин

Сульдин родился в Самаре в 1968 г. В 1991 г. началась его карьера в кулинарном деле. Тогда он открыл с небольшое кафе в Доме культуры «Современник», где подавал пельмени ручной лепки. Это заведение быстро стало популярным среди местных жителей и положило начало будущей сети, которая впоследствии разрослась до масштабов всей страны.