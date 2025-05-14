Умер разработчик первой водородной бомбы Ричард Гарвин
На 96-м году жизни скончался Ричард Лоуренс Гарвин – американский физик, один из разработчиков первой в мире водородной бомбы. Его смерть подтвердил сын ученого, сообщает The New York Times.
Гарвин родился 19 апреля 1928 г. в Кливленде, штат Огайо. В 21 год он защитил докторскую диссертацию под руководством легендарного физика Энрико Ферми и вскоре был приглашен для работы в Лос-Аламосской лаборатории, где в 1951 г. разработал конструкцию первой действенной термоядерной бомбы. Его техническое решение было воплощено уже в ноябре того же года при испытании устройства «Майк» на атолле Эниветок.
В последующие десятилетия Гарвин выступал как советник по вопросам науки и безопасности при множестве администраций – от Эйзенхауэра до Клинтона. Он входил в Консультативный комитет при Пентагоне, работал с ЦРУ и госдепартаментом, а также принимал участие в анализе таких событий, как инцидент с ракетами на Кубе в 1962 г. и последствия Чернобыльской катастрофы.
Несмотря на участие в создании ядерного оружия, Гарвин в дальнейшем стал последовательным сторонником контроля над вооружениями и ядерного разоружения. Он публично выступал против разработки новых видов вооружений и активно продвигал идеи прозрачности в оборонной политике.
Кроме того, Гарвин вел научную деятельность в самых разных областях: от лазерной физики до биомедицинских технологий. За свою карьеру он получил множество наград, включая Президентскую медаль Свободы – высшую гражданскую награду США.