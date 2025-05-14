Умер разработчик первой водородной бомбы Ричард Гарвин

Гарвин родился 19 апреля 1928 г. в Кливленде, штат Огайо. В 21 год он защитил докторскую диссертацию под руководством легендарного физика Энрико Ферми и вскоре был приглашен для работы в Лос-Аламосской лаборатории, где в 1951 г. разработал конструкцию первой действенной термоядерной бомбы. Его техническое решение было воплощено уже в ноябре того же года при испытании устройства «Майк» на атолле Эниветок.