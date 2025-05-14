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Умер разработчик первой водородной бомбы Ричард Гарвин

Ведомости

На 96-м году жизни скончался Ричард Лоуренс Гарвин – американский физик, один из разработчиков первой в мире водородной бомбы. Его смерть подтвердил сын ученого, сообщает The New York Times.

Гарвин родился 19 апреля 1928 г. в Кливленде, штат Огайо. В 21 год он защитил докторскую диссертацию под руководством легендарного физика Энрико Ферми и вскоре был приглашен для работы в Лос-Аламосской лаборатории, где в 1951 г. разработал конструкцию первой действенной термоядерной бомбы. Его техническое решение было воплощено уже в ноябре того же года при испытании устройства «Майк» на атолле Эниветок.

В последующие десятилетия Гарвин выступал как советник по вопросам науки и безопасности при множестве администраций – от Эйзенхауэра до Клинтона. Он входил в Консультативный комитет при Пентагоне, работал с ЦРУ и госдепартаментом, а также принимал участие в анализе таких событий, как инцидент с ракетами на Кубе в 1962 г. и последствия Чернобыльской катастрофы.

Несмотря на участие в создании ядерного оружия, Гарвин в дальнейшем стал последовательным сторонником контроля над вооружениями и ядерного разоружения. Он публично выступал против разработки новых видов вооружений и активно продвигал идеи прозрачности в оборонной политике.

Кроме того, Гарвин вел научную деятельность в самых разных областях: от лазерной физики до биомедицинских технологий. За свою карьеру он получил множество наград, включая Президентскую медаль Свободы – высшую гражданскую награду США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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