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Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже на спецслужбы Украины

Ведомости

Житель города Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, гражданин Украины собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории ЛНР. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

29 апреля «Интерфакс» писал, что житель Калининградской области признан виновным в государственной измене. Мужчина сотрудничал с украинской спецслужбой и получил наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, с февраля 2022 г. по август 2023 г. обвиняемый поддерживал связь через Telegram с представителем СБУ. В этот период он передавал данные о частичной мобилизации, политической ситуации в регионе, экономической и продовольственной обстановке. Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Калининградской области. После задержания обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием. Суд квалифицировал его действия по статье о госизмене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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