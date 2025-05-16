Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже на спецслужбы Украины

По версии следствия, с февраля 2022 г. по август 2023 г. обвиняемый поддерживал связь через Telegram с представителем СБУ. В этот период он передавал данные о частичной мобилизации, политической ситуации в регионе, экономической и продовольственной обстановке. Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Калининградской области. После задержания обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием. Суд квалифицировал его действия по статье о госизмене.