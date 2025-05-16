Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже на спецслужбы Украины
Житель города Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
По данным ведомства, гражданин Украины собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории ЛНР. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
По версии следствия, с февраля 2022 г. по август 2023 г. обвиняемый поддерживал связь через Telegram с представителем СБУ. В этот период он передавал данные о частичной мобилизации, политической ситуации в регионе, экономической и продовольственной обстановке. Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Калининградской области. После задержания обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием. Суд квалифицировал его действия по статье о госизмене.