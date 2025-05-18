Газета
Телеграм
/ Общество

Россиянам напомнили о штрафах до 1 млн рублей за сбор краснокнижных грибов

Ведомости

Сбор занесенных в Красную книгу грибов может наказываться штрафом до 1 млн руб. и принудительными работами, запрещено собирать мухоморы, трюфель и еще порядка 40 видов, пишет RT со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахования».

В России с октября 2023 г. введен запрет на сбор около 41 вида грибов, в числе которых мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый. Случайный сбор наказывается штрафом от 2500 до 5000 руб., умышленный сбор грозит принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом до 1 млн руб., предупредили в компании.

В случае продажи краснокнижных грибов группой лиц нарушителям будет грозить до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн руб. В пресс-службе призвали россиян собирать только знакомые грибы – опята, лисички, белые или подберезовики.

В октябре 2023 г. в России вступила в силу ст. 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова тогда пояснила, что ранее ответственность предусматривалась только за уничтожение краснокнижных животных и растений. Поправки в ст. 8.35 КоАП ликвидировали правовой пробел и накладывают штрафы за причинение вреда и «другим организмам», занесенным в Красную книгу России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных