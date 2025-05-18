Россиянам напомнили о штрафах до 1 млн рублей за сбор краснокнижных грибов
Сбор занесенных в Красную книгу грибов может наказываться штрафом до 1 млн руб. и принудительными работами, запрещено собирать мухоморы, трюфель и еще порядка 40 видов, пишет RT со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахования».
В России с октября 2023 г. введен запрет на сбор около 41 вида грибов, в числе которых мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый. Случайный сбор наказывается штрафом от 2500 до 5000 руб., умышленный сбор грозит принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом до 1 млн руб., предупредили в компании.
В случае продажи краснокнижных грибов группой лиц нарушителям будет грозить до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн руб. В пресс-службе призвали россиян собирать только знакомые грибы – опята, лисички, белые или подберезовики.
В октябре 2023 г. в России вступила в силу ст. 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова тогда пояснила, что ранее ответственность предусматривалась только за уничтожение краснокнижных животных и растений. Поправки в ст. 8.35 КоАП ликвидировали правовой пробел и накладывают штрафы за причинение вреда и «другим организмам», занесенным в Красную книгу России.