Россиянам напомнили о штрафах до 1 млн рублей за сбор краснокнижных грибов

В октябре 2023 г. в России вступила в силу ст. 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова тогда пояснила, что ранее ответственность предусматривалась только за уничтожение краснокнижных животных и растений. Поправки в ст. 8.35 КоАП ликвидировали правовой пробел и накладывают штрафы за причинение вреда и «другим организмам», занесенным в Красную книгу России.