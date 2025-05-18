IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола
Вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.
Второе место в рейтинге занял итальянец Джанлуиджи Буффон. Немец Мануэль Нойер получил третье место. В десятку лучших включены испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.
20 марта 1990 г. Яшин умер от рака желудка в возрасте 60 лет. Является олимпийским чемпионом 1956 г. и чемпионом Европы 1960 г. Он – единственный вратарь в истории футбола, который получил «Золотой мяч», приз лучшему игроку года (1963). Международная федерация футбола (ФИФА) признала Яшина лучшим вратарем XX в. Всю 21-летнюю спортивную карьеру голкипер выступал за московское «Динамо», пять раз он победил вместе с командой в чемпионате СССР, трижды брал Кубок страны.
Память о Яшине увековечена не только в российском, но и мировом футболе. Его имя с 1994 по 2006 г. носила награда лучшему вратарю мундиаля, известная как «Золотая перчатка». В Рио-де-Жанейро также установлен памятник голкиперу.