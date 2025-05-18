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IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Ведомости

Вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

Второе место в рейтинге занял итальянец Джанлуиджи Буффон. Немец Мануэль Нойер получил третье место. В десятку лучших включены испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

20 марта 1990 г. Яшин умер от рака желудка в возрасте 60 лет. Является олимпийским чемпионом 1956 г. и чемпионом Европы 1960 г. Он – единственный вратарь в истории футбола, который получил «Золотой мяч», приз лучшему игроку года (1963). Международная федерация футбола (ФИФА) признала Яшина лучшим вратарем XX в. Всю 21-летнюю спортивную карьеру голкипер выступал за московское «Динамо», пять раз он победил вместе с командой в чемпионате СССР, трижды брал Кубок страны.

Память о Яшине увековечена не только в российском, но и мировом футболе. Его имя с 1994 по 2006 г. носила награда лучшему вратарю мундиаля, известная как «Золотая перчатка». В Рио-де-Жанейро также установлен памятник голкиперу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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