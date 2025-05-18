IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

20 марта 1990 г. Яшин умер от рака желудка в возрасте 60 лет. Является олимпийским чемпионом 1956 г. и чемпионом Европы 1960 г. Он – единственный вратарь в истории футбола, который получил «Золотой мяч», приз лучшему игроку года (1963). Международная федерация футбола (ФИФА) признала Яшина лучшим вратарем XX в. Всю 21-летнюю спортивную карьеру голкипер выступал за московское «Динамо», пять раз он победил вместе с командой в чемпионате СССР, трижды брал Кубок страны.