В Нигерии при крушении лодки погибли 37 человек
Как минимум 37 человек погибли в результате крушения лодки в штате Квара в Нигерии, передает портал The Cable.
Авария в общине Гбаджибо произошла еще 15 мая, когда торговцы возвращались с рынка. Отмечается, что судно было перегружено, катастрофа также может быть связана с разливом реки. По данным властей, из реки извлекли 37 тел, но многих других пассажиров удалось спасти.
В апреле деревянное судно загорелось и опрокинулось в Демократической Республике Конго. Тогда погибли 148 человек, еще более 100 человек были объявлены пропавшими без вести.