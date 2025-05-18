В Нигерии при крушении лодки погибли 37 человек

Авария в общине Гбаджибо произошла еще 15 мая, когда торговцы возвращались с рынка. Отмечается, что судно было перегружено, катастрофа также может быть связана с разливом реки. По данным властей, из реки извлекли 37 тел, но многих других пассажиров удалось спасти.