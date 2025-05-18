В «Роскачестве» предупредили о схемах обмана в салонах сотовой связи

Володин указал, что в повседневной жизни людям такое число сим-карт не нужно, а номера, возможно, были использованы для мошенничества и граждане, на которых они оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь на «Госуслугах» можно проверить количество оформленных абонентских номеров без обращения к сотовому оператору. На портале также можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты и приостановить обслуживание по ним.