В «Роскачестве» предупредили о схемах обмана в салонах сотовой связи
Специалисты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» назвали наиболее распространенной схемой мошенничества в салонах сотовой связи скрытое оформление сим-карт на покупателя. Об этом они рассказали RT.
По словам экспертов, потребители могут не заметить, что в чеке есть еще одна сим-карта, оформленная без их ведома. Консультанты могут объяснить произошедшее «ошибкой» или «специальным предложением», но на самом деле это часть корпоративного плана по увеличению продаж.
Руководитель центра Сергей Кузьменко назвал обман в салонах связи распространенной практикой и посоветовал проверять все пункты в чеке и не соглашаться на ненужные товары.
По данным ведомства, еще одной уловкой является навязывание дополнительных услуг под видом «консультаций по активации сим-карты» или «настройки телефона». Эти операции не требуют специальных знаний, но могут сильно увеличить стоимость покупки. Также консультанты могут рекомендовать «выгодные» предложения, которые оказываются дороже, чем в других магазинах. Кроме того, недобросовестные сотрудники могут добавлять ненужные товары в чек при оформлении кредита или рассрочки. Эксперты рекомендовали проверять чеки и не стесняться задавать вопросы о каждом пункте для избежания неприятностей.
2 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 сентября 2025 г. появится возможность установления самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ. С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая число абонентских номеров на одного человека. По анализу на начало 2025 г., почти 25 000 человек имели абонентские номера сверх лимита в 20 сим-карт. В общей сложности они владели 6 млн мобильных номеров.
Володин указал, что в повседневной жизни людям такое число сим-карт не нужно, а номера, возможно, были использованы для мошенничества и граждане, на которых они оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь на «Госуслугах» можно проверить количество оформленных абонентских номеров без обращения к сотовому оператору. На портале также можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты и приостановить обслуживание по ним.