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В «Роскачестве» предупредили о схемах обмана в салонах сотовой связи

Ведомости

Специалисты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» назвали наиболее распространенной схемой мошенничества в салонах сотовой связи скрытое оформление сим-карт на покупателя. Об этом они рассказали RT.

По словам экспертов, потребители могут не заметить, что в чеке есть еще одна сим-карта, оформленная без их ведома. Консультанты могут объяснить произошедшее «ошибкой» или «специальным предложением», но на самом деле это часть корпоративного плана по увеличению продаж.

Руководитель центра Сергей Кузьменко назвал обман в салонах связи распространенной практикой и посоветовал проверять все пункты в чеке и не соглашаться на ненужные товары.

По данным ведомства, еще одной уловкой является навязывание дополнительных услуг под видом «консультаций по активации сим-карты» или «настройки телефона». Эти операции не требуют специальных знаний, но могут сильно увеличить стоимость покупки. Также консультанты могут рекомендовать «выгодные» предложения, которые оказываются дороже, чем в других магазинах. Кроме того, недобросовестные сотрудники могут добавлять ненужные товары в чек при оформлении кредита или рассрочки. Эксперты рекомендовали проверять чеки и не стесняться задавать вопросы о каждом пункте для избежания неприятностей.

2 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 сентября 2025 г. появится возможность установления самозапрета на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ. С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая число абонентских номеров на одного человека. По анализу на начало 2025 г., почти 25 000 человек имели абонентские номера сверх лимита в 20 сим-карт. В общей сложности они владели 6 млн мобильных номеров.

Володин указал, что в повседневной жизни людям такое число сим-карт не нужно, а номера, возможно, были использованы для мошенничества и граждане, на которых они оформлены, могли даже не знать об этом. Теперь на «Госуслугах» можно проверить количество оформленных абонентских номеров без обращения к сотовому оператору. На портале также можно заблокировать лишние или подозрительные сим-карты и приостановить обслуживание по ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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