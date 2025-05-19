Путин выразил соболезнования родственникам хореографа Григоровича

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Его слова опубликованы на сайте Кремля.



«Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», – сказал Путин.