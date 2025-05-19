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Путин выразил соболезнования родственникам хореографа Григоровича

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», – сказал Путин.

Ранее стало известно, что советский и российский хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни.

Он являлся обладателем званий Героя Социалистического труда, народного артиста СССР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней. Также был удостоен наград за рубежом: «За заслуги» III степени (Украина), ордена «Кирилл и Мефодий» I степени и Народной Республики Болгария I степени (Болгария), «Достык» II степени (Казахстан, 2005) и др. В 1972 г. удостоен французского почетного приза Парижской академии танца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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