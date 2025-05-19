Путин выразил соболезнования родственникам хореографа Григоровича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Его слова опубликованы на сайте Кремля.
«Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», – сказал Путин.
Он являлся обладателем званий Героя Социалистического труда, народного артиста СССР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней. Также был удостоен наград за рубежом: «За заслуги» III степени (Украина), ордена «Кирилл и Мефодий» I степени и Народной Республики Болгария I степени (Болгария), «Достык» II степени (Казахстан, 2005) и др. В 1972 г. удостоен французского почетного приза Парижской академии танца.