Первый анализ крови на болезнь Альцгеймера станет доступен в США в июне

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило анализ крови по выявлению болезни. Тест был одобрен для применения на людях от 55 лет, у которых проявляются признаки заболевания. Он предназначен для обнаружения амилоида – белка, который может накапливаться в мозге и является отличительной чертой болезни Альцгеймера.