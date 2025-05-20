Первый анализ крови на болезнь Альцгеймера станет доступен в США в июне
Первый анализ крови, который может помочь в диагностике болезни Альцгеймера, будет доступен с конца июня в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на японскую компанию Fujirebio Diagnostics Inc., разработавшую тест.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило анализ крови по выявлению болезни. Тест был одобрен для применения на людях от 55 лет, у которых проявляются признаки заболевания. Он предназначен для обнаружения амилоида – белка, который может накапливаться в мозге и является отличительной чертой болезни Альцгеймера.
Глава компании Гоки Исикава рассказал агентству, что тест будет доступен примерно в 50 американских научно-исследовательских институтах и больницах, специализирующихся на болезни Альцгеймера. По его словам, компания планирует подать данные для получения разрешений в Японии уже в августе, а в Европе – в течение этого года.
Болезнь Альцгеймера считается одной из самых серьезных форм деменции, которая характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей и мешает пациентам самостоятельно выполнять простейшие задачи. Чаще всего ею страдают люди старше 65 лет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 55 млн человек с деменцией.