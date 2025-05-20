Сборная России может сыграть с Аргентиной осенью в рамках товарищеского матча

В феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение о временном отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. В сентябре 2023 г. организации подтвердили, что санкции будут действовать до окончания специальной военной операции.