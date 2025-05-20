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Сборная России может сыграть с Аргентиной осенью в рамках товарищеского матча

Ведомости

Сборная России может сыграть с Аргентиной осенью в рамках товарищеского матча. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.

Он отметил, что организация матча с топ-сборной – задача непростая, так как требуется согласование графиков и других нюансов. Тем не менее, переговоры ведутся с несколькими странами, включая команды высокого уровня.

По информации аргентинского телеканала TyC Sports, в октябре национальная команда Аргентины планирует провести сборы в Китае, где намечены два товарищеских поединка. Первый соперник – сборная Китая, второй пока не определен. Среди рассматриваемых вариантов – команды России, Японии и Южной Кореи.

В феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение о временном отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. В сентябре 2023 г. организации подтвердили, что санкции будут действовать до окончания специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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