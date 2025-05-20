Сборная России может сыграть с Аргентиной осенью в рамках товарищеского матча
Сборная России может сыграть с Аргентиной осенью в рамках товарищеского матча. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.
Он отметил, что организация матча с топ-сборной – задача непростая, так как требуется согласование графиков и других нюансов. Тем не менее, переговоры ведутся с несколькими странами, включая команды высокого уровня.
По информации аргентинского телеканала TyC Sports, в октябре национальная команда Аргентины планирует провести сборы в Китае, где намечены два товарищеских поединка. Первый соперник – сборная Китая, второй пока не определен. Среди рассматриваемых вариантов – команды России, Японии и Южной Кореи.
В феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение о временном отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. В сентябре 2023 г. организации подтвердили, что санкции будут действовать до окончания специальной военной операции.