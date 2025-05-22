Уровень рождаемости будут учитывать в KPI глав регионов России с 2026 года
Суммарный коэффициент рождаемости будет учитываться при оценке эффективности губернаторов российских регионов. В 2026 г. отметят показатели за 2025 г., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью изданию «Эксперт».
Как отметила Голикова, для регионов предусмотрены ассигнования из федерального бюджета в размере 13 млрд руб. каждый год за достижение показателей эффективности, в том числе нового показателя рождаемости.
В связи с тем, что «основное внимание граждан, проживающих в мегаполисах, сосредоточено на профессиональной реализации», вице-премьер выделила среди приоритетных направлений создание условий для совмещения семейных обязанностей с обучением и работой. В процессе реализации федерального проекта «Поддержка семьи» планируется построить более 100 детских садов, создать более 23 000 мест для детей в них, оснастить свыше 2200 образовательных учреждений.
19 мая «Ведомости» писали, что в рамках инициативы по повышению рождаемости пособие для беременных студенток вузов, колледжей и техникумов увеличат до размера прожиточного минимума. Для этого женщины должны учиться очно, но факт получения стипендии не повлияет на выплату.