Уровень рождаемости будут учитывать в KPI глав регионов России с 2026 года

В связи с тем, что «основное внимание граждан, проживающих в мегаполисах, сосредоточено на профессиональной реализации», вице-премьер выделила среди приоритетных направлений создание условий для совмещения семейных обязанностей с обучением и работой. В процессе реализации федерального проекта «Поддержка семьи» планируется построить более 100 детских садов, создать более 23 000 мест для детей в них, оснастить свыше 2200 образовательных учреждений.