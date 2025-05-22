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Порог освобождения от НДС для общепита будет повышен до 3 млрд рублей

Ведомости

Организации общественного питания с годовыми доходами до 3 млрд руб. получат освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Ранее эта мера действовала для заведений с доходом до 2 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова передает Telegram-канал кабмина.

Речь идет о ресторанах, кафе, барах и других предприятиях общепита. Как отметил Мишустин, повышение порога позволит большему числу участников рынка воспользоваться налоговыми послаблениями, что создаст дополнительные стимулы для развития малого и среднего бизнеса.

Кроме того, продлена до 2030 г. нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения. Это позволит их владельцам не только снизить стоимость услуг для туристов, но и направить ресурсы на расширение номерного фонда, повышение качества сервиса и строительство новых объектов, сказал премьер-министр.

13 мая глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово обсудить возможность введения пониженной ставки НДС в размере 3–4% для предприятий общественного питания. По его словам, уже достигнута договоренность об увеличении порога выручки, при котором общепит освобождается от уплаты НДС, – с 2 млрд до 3 млрд руб. Соответствующие поправки планируется принять в весеннюю сессию Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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