Порог освобождения от НДС для общепита будет повышен до 3 млрд рублей
Организации общественного питания с годовыми доходами до 3 млрд руб. получат освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Ранее эта мера действовала для заведений с доходом до 2 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова передает Telegram-канал кабмина.
Речь идет о ресторанах, кафе, барах и других предприятиях общепита. Как отметил Мишустин, повышение порога позволит большему числу участников рынка воспользоваться налоговыми послаблениями, что создаст дополнительные стимулы для развития малого и среднего бизнеса.
Кроме того, продлена до 2030 г. нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения. Это позволит их владельцам не только снизить стоимость услуг для туристов, но и направить ресурсы на расширение номерного фонда, повышение качества сервиса и строительство новых объектов, сказал премьер-министр.
13 мая глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово обсудить возможность введения пониженной ставки НДС в размере 3–4% для предприятий общественного питания. По его словам, уже достигнута договоренность об увеличении порога выручки, при котором общепит освобождается от уплаты НДС, – с 2 млрд до 3 млрд руб. Соответствующие поправки планируется принять в весеннюю сессию Госдумы.