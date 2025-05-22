Порог освобождения от НДС для общепита будет повышен до 3 млрд рублей

Кроме того, продлена до 2030 г. нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения. Это позволит их владельцам не только снизить стоимость услуг для туристов, но и направить ресурсы на расширение номерного фонда, повышение качества сервиса и строительство новых объектов, сказал премьер-министр.