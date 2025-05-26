Актера Хабарова из сериала «След» заочно осудили на девять лет за фейки о ВС РФ

В августе 2024 г. прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Алексея Панина (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма. В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера. Ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы.