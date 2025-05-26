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Актера Хабарова из сериала «След» заочно осудили на девять лет за фейки о ВС РФ

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил актера Андрея Хабарова к девяти годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Хабаров признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Приговор вынесли заочно. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Хабарова на территорию РФ или его задержания. С октября 2024 г. актер находится в розыске.

Хабаров окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств. В 2022 г. уехал из России, осудив спецоперацию на Украине в соцсетях. В России актер известен по своим ролям в сериалах «След» и «Побег».

В августе 2024 г. прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Алексея Панина (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма. В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера. Ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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