Первое в России учебное пособие по беспилотникам получило статус учебника
Учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС), подготовленное ГК «Геоскан» и ГК «Просвещение», получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Геоскан».
Новый статус дает школам возможность централизованно осуществлять государственную закупку издания. Учебник «Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы» подготовили для реализации федеральной инициативы «Кадры для беспилотных авиационных систем». Сейчас это единственное школьное издание по БАС, которое прошло государственную экспертизу. Его авторами являются специалисты ГК «Геоскан» Михаил Луцкий, Дмитрий Швецов и Сергей Николаев.
В апреле 2024 г. в России начался пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Проект реализуется на базе «Университета Национальной технологической инициативы 2035» (Москва) до конца 2029 г. Его целью является создание системы подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА, а также эксплуатации дронов с максимальной взлетной массой до 30 кг.
В мае 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» писали, что для подготовки специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024–2030 гг. из федерального бюджета выделят 57,7 млрд руб.