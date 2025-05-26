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Первое в России учебное пособие по беспилотникам получило статус учебника

Ведомости

Учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС), подготовленное ГК «Геоскан» и ГК «Просвещение», получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Геоскан».

Новый статус дает школам возможность централизованно осуществлять государственную закупку издания. Учебник «Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы» подготовили для реализации федеральной инициативы «Кадры для беспилотных авиационных систем». Сейчас это единственное школьное издание по БАС, которое прошло государственную экспертизу. Его авторами являются специалисты ГК «Геоскан» Михаил Луцкий, Дмитрий Швецов и Сергей Николаев.

В апреле 2024 г. в России начался пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Проект реализуется на базе «Университета Национальной технологической инициативы 2035» (Москва) до конца 2029 г. Его целью является создание системы подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА, а также эксплуатации дронов с максимальной взлетной массой до 30 кг.

В мае 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» писали, что для подготовки специалистов в сферах разработки и использования беспилотников в 2024–2030 гг. из федерального бюджета выделят 57,7 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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