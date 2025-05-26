Первое в России учебное пособие по беспилотникам получило статус учебника

В апреле 2024 г. в России начался пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Проект реализуется на базе «Университета Национальной технологической инициативы 2035» (Москва) до конца 2029 г. Его целью является создание системы подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА, а также эксплуатации дронов с максимальной взлетной массой до 30 кг.