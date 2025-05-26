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Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в Вологде и Череповце

Ведомости

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Вологды и Череповца. Об этом в 14:37 мск сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

В ведомстве сообщали, что временные ограничения на работу ввели в аэропорту Ярославля «Туношна».

25 мая Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также в калужском «Грабцево» для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках украинских военных атаковать дронами объекты на территории столицы.

С 20 по 23 мая Россия подверглась масштабной атаке дронов со стороны Украины, что парализовало стабильную работу российских аэропортов. Тогда были сбиты свыше 700 дронов, сообщалось о порядка 40 ограничениях на работу аэропортов. Губернаторы региона сообщали о падении беспилотников на жилые районы и пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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