Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в Вологде и Череповце

С 20 по 23 мая Россия подверглась масштабной атаке дронов со стороны Украины, что парализовало стабильную работу российских аэропортов. Тогда были сбиты свыше 700 дронов, сообщалось о порядка 40 ограничениях на работу аэропортов. Губернаторы региона сообщали о падении беспилотников на жилые районы и пострадавших.