Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в Вологде и Череповце
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Вологды и Череповца. Об этом в 14:37 мск сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.
25 мая Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также в калужском «Грабцево» для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках украинских военных атаковать дронами объекты на территории столицы.
С 20 по 23 мая Россия подверглась масштабной атаке дронов со стороны Украины, что парализовало стабильную работу российских аэропортов. Тогда были сбиты свыше 700 дронов, сообщалось о порядка 40 ограничениях на работу аэропортов. Губернаторы региона сообщали о падении беспилотников на жилые районы и пострадавших.