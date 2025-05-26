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Кравцов: для детей выделяют 2,5 млн бесплатных путевок в места отдыха

Ведомости

Для детей льготных категорий ежегодно выделяют порядка 2,5 млн бесплатных путевок в места детского отдыха и оздоровления. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Летняя оздоровительная кампания начнется уже через несколько дней. По данным министра, в этом году будет открыто порядка 40 тысяч детских центров и лагерей различного типа, что позволит обеспечить отдых и оздоровление примерно 6 млн детей.

«Это на 200 000 больше, чем в прошлом году», – пояснил министр.

22 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента повторно обратится к правительству для решения вопросов, связанных с доступностью, безопасностью и качеством детского оздоровительного отдыха.

Среди наиболее распространенных проблем, выявленных по результатам опросов граждан, были названы: высокая стоимость путевок, сложности при их приобретении, нехватка мест в лагерях и изношенность материальной базы учреждений.

По данным опроса, 61% респондентов считают детский отдых недоступным. Планируется, что правительство представит необходимые решения по этим вопросам к 1 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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