Кравцов: для детей выделяют 2,5 млн бесплатных путевок в места отдыха
Для детей льготных категорий ежегодно выделяют порядка 2,5 млн бесплатных путевок в места детского отдыха и оздоровления. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Летняя оздоровительная кампания начнется уже через несколько дней. По данным министра, в этом году будет открыто порядка 40 тысяч детских центров и лагерей различного типа, что позволит обеспечить отдых и оздоровление примерно 6 млн детей.
«Это на 200 000 больше, чем в прошлом году», – пояснил министр.
22 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента повторно обратится к правительству для решения вопросов, связанных с доступностью, безопасностью и качеством детского оздоровительного отдыха.
Среди наиболее распространенных проблем, выявленных по результатам опросов граждан, были названы: высокая стоимость путевок, сложности при их приобретении, нехватка мест в лагерях и изношенность материальной базы учреждений.
По данным опроса, 61% респондентов считают детский отдых недоступным. Планируется, что правительство представит необходимые решения по этим вопросам к 1 июня.