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СК проведет проверку гибели бывшего профессора МГУ после обмана мошенниками

Ведомости

Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку из-за самоубийства бывшего профессора Московского госуниверситета (МГУ), которого обманули мошенники на более 50 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Органы внутренних дел также выясняют обстоятельства хищения средств профессора. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

27 мая стало известно, что бывший профессор МГУ покончил с собой. Тело ученого нашли за городом, где он встречался с другом. В личных вещах профессора обнаружили копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По данным правоохранителей, аферисты обманом убедили его перевести накопления «на безопасный счет», продать две квартиры и передать злоумышленникам вырученные деньги.

По данным Центрального банка, российские банки в январе – марте 2025 г. предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 трлн руб. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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