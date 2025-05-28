СК проведет проверку гибели бывшего профессора МГУ после обмана мошенниками

27 мая стало известно, что бывший профессор МГУ покончил с собой. Тело ученого нашли за городом, где он встречался с другом. В личных вещах профессора обнаружили копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По данным правоохранителей, аферисты обманом убедили его перевести накопления «на безопасный счет», продать две квартиры и передать злоумышленникам вырученные деньги.