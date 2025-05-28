СК проведет проверку гибели бывшего профессора МГУ после обмана мошенниками
Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку из-за самоубийства бывшего профессора Московского госуниверситета (МГУ), которого обманули мошенники на более 50 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Органы внутренних дел также выясняют обстоятельства хищения средств профессора. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
27 мая стало известно, что бывший профессор МГУ покончил с собой. Тело ученого нашли за городом, где он встречался с другом. В личных вещах профессора обнаружили копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По данным правоохранителей, аферисты обманом убедили его перевести накопления «на безопасный счет», продать две квартиры и передать злоумышленникам вырученные деньги.
По данным Центрального банка, российские банки в январе – марте 2025 г. предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 трлн руб. Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала прошлого года.