Супруги погибших на спецоперации граждан смогут пользоваться их автомобилями
Вдовы погибших на спецоперации бойцов могут получить временное право пользования автомобилем супруга до официального вступления в наследство. Такой законопроект одобрила Госдума в первом чтении.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас после смерти владельца автомобиля или другого транспортного средства ГАИ прекращает его государственный учет. Пользование таким средством влечет за собой административную ответственность. В соответствии с Гражданским кодексом РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.
Если законопроект будет принят окончательно, вдовам будет необходимо заверить у нотариуса свидетельство о смерти супруга, погибшего на спецоперации, и приобрести полис ОСАГО.
19 мая стало известно, что в Госдуме обсуждаются льготы для участников спецоперации, среди которых понижение пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин, а также повышение ежемесячных выплат до прожиточного минимума и частичное списание ипотеки для бойцов.