Супруги погибших на спецоперации граждан смогут пользоваться их автомобилями

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас после смерти владельца автомобиля или другого транспортного средства ГАИ прекращает его государственный учет. Пользование таким средством влечет за собой административную ответственность. В соответствии с Гражданским кодексом РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.