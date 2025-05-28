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В ГД предложили запрашивать сведения о судимости перед заключением брака

Ведомости

В ГД предложили предоставить возможность гражданам запрашивать данные о судимости или долгах перед тем, как вступить в брак. Такую функцию предложила ввести партия «Новые люди» на портале «Госуслуги».

В рамках создания информационной системы «Брак без сюрпризов» партия во главе с Владиславом Даванковым предлагает исключить возможности мошенничества. В 2024 г. было зарегистрировано более 10 000 случаев мошенничества, связанных с брачными аферами, ссылаются авторы законопроекта на данные МВД РФ.

В обращении к Минюсту «Новые люди» подчеркивают, что бывают случаи, когда женщины переводили крупные суммы денег мошенникам, считая их иностранными актерами или врачами. В настоящее же время у будущих супругов нет возможности проверить «криминальные» сведения друг о друге.

28 мая стало известно, что «Госуслуги» рассматривают отказ от SMS в качестве подтверждения смены пароля в аккаунте сервиса. В частности они могут предложить использовать вместо сообщений биометрию. Также поменять пароль будет возможно через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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