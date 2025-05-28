В ГД предложили запрашивать сведения о судимости перед заключением брака

28 мая стало известно, что «Госуслуги» рассматривают отказ от SMS в качестве подтверждения смены пароля в аккаунте сервиса. В частности они могут предложить использовать вместо сообщений биометрию. Также поменять пароль будет возможно через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения.