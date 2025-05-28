В ГД предложили запрашивать сведения о судимости перед заключением брака
В ГД предложили предоставить возможность гражданам запрашивать данные о судимости или долгах перед тем, как вступить в брак. Такую функцию предложила ввести партия «Новые люди» на портале «Госуслуги».
В рамках создания информационной системы «Брак без сюрпризов» партия во главе с Владиславом Даванковым предлагает исключить возможности мошенничества. В 2024 г. было зарегистрировано более 10 000 случаев мошенничества, связанных с брачными аферами, ссылаются авторы законопроекта на данные МВД РФ.
В обращении к Минюсту «Новые люди» подчеркивают, что бывают случаи, когда женщины переводили крупные суммы денег мошенникам, считая их иностранными актерами или врачами. В настоящее же время у будущих супругов нет возможности проверить «криминальные» сведения друг о друге.
28 мая стало известно, что «Госуслуги» рассматривают отказ от SMS в качестве подтверждения смены пароля в аккаунте сервиса. В частности они могут предложить использовать вместо сообщений биометрию. Также поменять пароль будет возможно через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения.