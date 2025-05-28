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Экс-руководители Бинбанка и Рост-банка получили по восемь лет за растрату

Ведомости

Экс-руководителей Бинбанка и Рост-банка Александра Лукина и Кирилла Любенцова приговорили к восьми годам колонии каждого за растрату. Об этом сообщили в Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Их судили за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сообщается, что иск потерпевшей стороны суд удовлетворил. Отбывать наказание фигуранты должны будут в колонии общего режима.

«Осужденные взяты под стражу в зале суда», – пояснили в суде.

На опубликованном судом видео показано, что Лукин и Любенцов приговор выслушали спокойно. Вины они так и не признали, поэтому судебное решение будет обжаловано.

Сторона обвинения требовала признать обоих подсудимых виновными в двух эпизодах особо крупной растраты и приговорить каждого к девяти годам колонии общего режима.

Банк России в 2014 году решил санировать Рост-банк. Санатором был назначен Бинбанк. А в сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост-банка силами Фонда консолидации банковского сектора. В банки назначена временная администрация. Сообщалось, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применялся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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