Экс-руководители Бинбанка и Рост-банка получили по восемь лет за растрату
Экс-руководителей Бинбанка и Рост-банка Александра Лукина и Кирилла Любенцова приговорили к восьми годам колонии каждого за растрату. Об этом сообщили в Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Их судили за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сообщается, что иск потерпевшей стороны суд удовлетворил. Отбывать наказание фигуранты должны будут в колонии общего режима.
«Осужденные взяты под стражу в зале суда», – пояснили в суде.
На опубликованном судом видео показано, что Лукин и Любенцов приговор выслушали спокойно. Вины они так и не признали, поэтому судебное решение будет обжаловано.
Сторона обвинения требовала признать обоих подсудимых виновными в двух эпизодах особо крупной растраты и приговорить каждого к девяти годам колонии общего режима.
Банк России в 2014 году решил санировать Рост-банк. Санатором был назначен Бинбанк. А в сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост-банка силами Фонда консолидации банковского сектора. В банки назначена временная администрация. Сообщалось, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применялся.