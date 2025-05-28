Экс-руководители Бинбанка и Рост-банка получили по восемь лет за растрату

Банк России в 2014 году решил санировать Рост-банк. Санатором был назначен Бинбанк. А в сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост-банка силами Фонда консолидации банковского сектора. В банки назначена временная администрация. Сообщалось, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применялся.